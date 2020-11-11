Ученые назвали продукт, который продлевает жизнь: доступен каждому

Ученые назвали продукт, который может продлить жизнь человеку и снизить риски развития опасных заболеваний. Звание уникального овоща-долгожителя получил красный перец чили.

Американская кардиологическая ассоциация опубликовала результаты масштабного исследования о влиянии продуктов на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в журнале Scientific Sessions. В статье ученые сообщили, что анализ о здоровье питании 570 тысяч человек в США, Китая, Италии и Ирана, показал невероятные результаты именно об употреблении в пищу перца чили.

Люди, которые регулярно употребляют этот продукт в своем рационе, имели на 26% ниже риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, а также на 23% ниже – погибнуть от онкологии.

Кроме того, медики отметили снижение и по остальным распространенным причинам смертности – на 23%.

"Люди, регулярно употребляющие чили, снижают личный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 26 процентов, рака — на 23 процента. Риск смерти от любых причин — на 25 процентов по сравнению с теми, кто не ест его вообще или ест редко", - отмечают авторы исследования.

Как отмечают ученые, в перце чили содержится большое количество антиоксидантов, которые препятствуют воспалениям и ассоциированным заболеваниям, в том числе и сердечно-сосудистым, раку и диабету. Одним из самых больших достоинств чили является то, что этот продукт в ежедневном использовании способен оказывать стабилизирующее влияние на содержание сахара в крови.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали совершенно неожиданную пользу кофе.

А также рассказывали о том, что диетолог назвала самые вредные салаты для организма человека.