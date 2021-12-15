Назван продукт, который нужно употреблять на завтрак: снизится риск развития гипертонии

Так, исследование провели с помощью анкеты, в которой изучались пищевые привычки и данные о состоянии здоровья 915 человек. В частности, они определили, что регулярное употребление даже небольшого количества йогурта может изменить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта.

По словам исследовательницы из Университета Южной Африки Александры Вейд, молочные продукты могут снизить кровяное давление, которое является главным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Также у тех, кто регулярно употребляет йогурт, результаты в конце исследования были еще лучше. К тому же показатели артериального давления были почти на семь пунктов ниже, чем у тех, кто его не ел.

Как йогурт полезно влияет на организм человека (freepik)

Кроме того, Александра сказала, что молочные продукты содержат целый ряд микроэлементов, включая кальций, магний и калий.

Поэтому специалисты рекомендуют употреблять по меньшей мере две порции йогурта в неделю.

К тому же йогурт богат витаминами группы B и содержит легкоусвояемые белки. Компоненты и ферменты, которые содержатся в йогурте, способствуют улучшению процесса пищеварения человека.