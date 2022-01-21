Ученые назвали признак в глазах, который сигнализирует о риске преждевременной смерти

Открытие ученых из Китая и Австралии означает, что становится возможным по определенным маркерам в газах предсказать, кто рискует умереть в течение десяти лет, прежде чем появятся явные признаки плохого состояния здоровья.

Исследователи рассказали, что повреждение нервов и кровеносных сосудов сетчатки глаза может быть ранним признаком заболевания.

Ученые назвали это "возрастным разрывом сетчатки". Свою теорию специалисты проверили на 19 200 взрослых британцев в возрасте от 40 до 69 лет.

Возраст сетчатки как биомаркер старения

Те, у кого была самая большая разница в возрасте сетчатки в 10 лет, имели на 67% больше шансов умереть за 11-летний период исследования.

С помощью компьютера получилось точно предсказать хронологический возраст участника после обследования сетчатки. Затем возрастной разрыв сетчатки и его связь со смертью оценивали у около 36 тысяч добровольцев в течение 11 лет. За это время умерло 5% людей (1871 человек), чаще всего от рака.

"Эти результаты показывают, что возраст сетчатки может быть клинически значимым биомаркером старения", - пишут авторы исследования.

Отмечается, что сетчатка предлагает "уникальное доступное "окно" для оценки" основных патологических процессов системных сосудистых и неврологических заболеваний, связанных с повышенным риском смертности.

"Эта гипотеза подтверждается предыдущими исследованиями, в которых предполагалось, что визуализация сетчатки содержит информацию о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний, хронических заболеваниях почек и системных биомаркерах", - говорят ученые.

Так, уже известно, что такие факторы, как высокое кровяное давление, диабет, курение и неправильное питание, связаны с заболеваниями глаз, такими как дегенерация желтого пятна.

Исследование показало, что умершие, скорее всего, были "быстро стареющими", то есть их сетчатка выглядела старше своего настоящего возраста, пишет The Sun.

О чем может рассказать плохое состояние сетчатки

если сетчатка человека на 1 год старше фактического возраста, риск смерти от любой причины в следующие 11 лет возрастал на 2%;

риск смерти от конкретной причины, кроме сердечно-сосудистых заболеваний или рака, увеличивался на 3%;

большая разница в возрасте сетчатки в годах была в значительной степени связана с более высоким риском смерти от 49 до 67%, кроме сердечно-сосудистых заболеваний или рака.

Исследование было ретроспективным, то есть его участники уже умерли.

Новые результаты "добавляют веса гипотезе" о том, что сетчатка играет важную роль в процессе старения и чувствительна к кумулятивным повреждениям старения, которые увеличивают риск смертности, заявила команда исследователей.

Критика нового исследования

Клинический представитель Американской академии офтальмологии доктор Сунир Гарг, который не участвовал в исследовании клиницистов, заявил CNN, что в настоящее время нет средств для точного определения возраста сетчатки человека.

Профессор офтальмологии больницы Уиллс в Филадельфии высказался о необходимости выполнить более крупные наборы данных по более разнообразным популяциям.

"Но это исследование подчеркивает, что простые неинвазивные проверки зрения могут помочь нам информировать пациентов об их общем состоянии здоровья", - добавил доктор Гарг.