Ученые назвали признак в глазах, который сигнализирует о риске преждевременной смерти

Ученые выяснили, что некоторые визуальные признаки в сетчатке - ткань, расположенная в задней части глаза - могут дать представление о здоровье человека и показать, есть ли риск преждевременной смерти.
Новое исследование опубликовано в Британском журнале офтальмологии.
Открытие ученых из Китая и Австралии означает, что становится возможным по определенным маркерам в газах предсказать, кто рискует умереть в течение десяти лет, прежде чем появятся явные признаки плохого состояния здоровья.
Исследователи рассказали, что повреждение нервов и кровеносных сосудов сетчатки глаза может быть ранним признаком заболевания.
Ученые назвали это "возрастным разрывом сетчатки". Свою теорию специалисты проверили на 19 200 взрослых британцев в возрасте от 40 до 69 лет.
Те, у кого была самая большая разница в возрасте сетчатки в 10 лет, имели на 67% больше шансов умереть за 11-летний период исследования.
С помощью компьютера получилось точно предсказать хронологический возраст участника после обследования сетчатки. Затем возрастной разрыв сетчатки и его связь со смертью оценивали у около 36 тысяч добровольцев в течение 11 лет. За это время умерло 5% людей (1871 человек), чаще всего от рака.
"Эти результаты показывают, что возраст сетчатки может быть клинически значимым биомаркером старения", - пишут авторы исследования.
Отмечается, что сетчатка предлагает "уникальное доступное "окно" для оценки" основных патологических процессов системных сосудистых и неврологических заболеваний, связанных с повышенным риском смертности.
"Эта гипотеза подтверждается предыдущими исследованиями, в которых предполагалось, что визуализация сетчатки содержит информацию о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний, хронических заболеваниях почек и системных биомаркерах", - говорят ученые.
Так, уже известно, что такие факторы, как высокое кровяное давление, диабет, курение и неправильное питание, связаны с заболеваниями глаз, такими как дегенерация желтого пятна.
Исследование показало, что умершие, скорее всего, были "быстро стареющими", то есть их сетчатка выглядела старше своего настоящего возраста, пишет The Sun.
Исследование было ретроспективным, то есть его участники уже умерли.
Новые результаты "добавляют веса гипотезе" о том, что сетчатка играет важную роль в процессе старения и чувствительна к кумулятивным повреждениям старения, которые увеличивают риск смертности, заявила команда исследователей.
Клинический представитель Американской академии офтальмологии доктор Сунир Гарг, который не участвовал в исследовании клиницистов, заявил CNN, что в настоящее время нет средств для точного определения возраста сетчатки человека.
Профессор офтальмологии больницы Уиллс в Филадельфии высказался о необходимости выполнить более крупные наборы данных по более разнообразным популяциям.
"Но это исследование подчеркивает, что простые неинвазивные проверки зрения могут помочь нам информировать пациентов об их общем состоянии здоровья", - добавил доктор Гарг.
Напомним, ранее сообщалось, что врачи научились определять скорую смерть пациентам по зрачкам.
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