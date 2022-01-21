Вчені назвали ознаку в очах, яка свідчить про ризик передчасної смерті

Відкриття науковців з Китаю та Австралії означає, що стає можливим за певними маркерами в газах передбачити, хто ризикує померти протягом десяти років, перш ніж з'являться явні ознаки поганого стану здоров'я.

Дослідники розповіли, що пошкодження нервів і кровоносних судин сітківки ока може бути ранньою ознакою захворювання.

Науковці назвали це "віковим розривом сітківки". Свою теорію фахівці перевірили на 19 200 дорослих британців у віці від 40 до 69 років.

Вік сітківки як біомаркер старіння

Ті, у кого була найбільша різниця у віці сітківки в 10 років, мали на 67% більше шансів померти за 11-річний період дослідження.

За допомогою комп'ютера вийшло точно передбачити хронологічний вік учасника після обстеження сітківки. Потім віковий розрив сітківки і його зв'язок зі смертю оцінювали у близько 36 тисяч добровольців протягом 11 років. За цей час померло 5% людей (1871 особа), найчастіше від раку.

"Ці результати показують, що вік сітківки може бути клінічно значущим біомаркером старіння", - пишуть автори дослідження.

Зазначається, що сітківка пропонує "унікальне доступне "вікно" для оцінки" основних патологічних процесів системних судинних і неврологічних захворювань, пов'язаних з підвищеним ризиком смертності.

"Ця гіпотеза підтверджується попередніми дослідженнями, в яких передбачалося, що візуалізація сітківки містить інформацію про фактори ризику серцево-судинних захворювань, хронічних захворюваннях нирок і системних біомаркерів", - говорять вчені.

Так, вже відомо, що такі фактори, як високий кров'яний тиск, діабет, куріння і неправильне харчування, пов'язані із захворюваннями очей, такими як дегенерація жовтої плями.

Дослідження показало, що померлі, швидше за все, були "швидко старіючими", тобто їх сітківка виглядала старше за свій справжній вік, пише The Sun.

Про що може розповісти поганий стан сітківки

якщо сітківка людини на 1 рік старше фактичного віку, ризик смерті від будь-якої причини в наступні 11 років зростав на 2%;

ризик смерті від конкретної причини, крім серцево-судинних захворювань або раку, збільшувався на 3%;

велика різниця у віці сітківки в роках була значною мірою пов'язана з вищим ризиком смерті від 49 до 67%, крім серцево-судинних захворювань або раку.

Дослідження було ретроспективним, тобто його учасники вже померли.

Нові результати "додають ваги гіпотезі" про те, що сітківка відіграє важливу роль у процесі старіння і чутлива до кумулятивних пошкоджень старіння, які збільшують ризик смертності, заявила команда дослідників.

Критика нового дослідження

Клінічний представник Американської академії офтальмології доктор Сунір Гарг, який не брав участі в дослідженні клініцистів, заявив CNN, що нині немає засобів для точного визначення віку сітківки людини.

Професор офтальмології лікарні Віллс у Філадельфії висловився про необхідність виконати більші набори даних по більш різноманітним популяціям.

"Але це дослідження підкреслює, що прості неінвазивні перевірки зору можуть допомогти нам інформувати пацієнтів про їх загальний стан здоров'я", - додав доктор Гарг.