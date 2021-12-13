Ученые назвали популярный напиток, который приводит к раку кишечника

Рак кишечника - очень частое онкологическое заболевание, которое встречается в наше время. Недавнее исследование показало "убедительную" связь между популярным напитком и повышенным риском этого опасного заболевания.
Об этом пишет Express.
Заболевание начинается, когда раковые клетки бесконтрольно делятся и размножаются в толстой кишке. Точная причина рака кишечника пока что неизвестна.
Однако исследования показали, что несколько факторов могут повысить вероятность его развития. Недавнее исследование сообщает, что именно потребление алкоголя в разы повышает риски рака кишечника.
Исследование, опубликованное в журнале Jama показало, что именно спиртные напитки могут приводить к образованию раковых клеток в кишечнике.
В частности, ученые обнаружили, что употребление четырех или более алкогольных напитков в неделю связано с повышенным риском рака кишечника.
Ранее исследование выявило повышенный риск рака кишечника у тех, кто пьет одну порцию спиртного в день, включая тех, кто употребляет даже легкие алкогольные напитки.
Исследование также показало, что риск увеличивается с потребляемым количеством и что для мужчин он выше, чем для женщин.
Тот факт, что риск для мужчин был немного выше, чем для женщин, может быть связан с тем, что мы по-разному расщепляем алкоголь в зависимости от нашего пола.
Более того, исследование, опубликованное в Европейском исследовании рака и питания (EPIC) 5, установило четкую связь между употреблением более 30 г алкоголя в день и раком кишечника.
Как мы ранее писали, назван популярный продукт, который провоцирует рак груди.