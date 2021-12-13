Вчені назвали популярний напій, який призводить до раку кишечника

Що таке рак кишечника

Захворювання починається, коли ракові клітини безконтрольно діляться і розмножуються в товстій кишці. Точна причина раку кишечника поки що невідома.

Однак дослідження показали, що кілька факторів можуть підвищити ймовірність його розвитку. Недавнє дослідження повідомляє, що саме споживання алкоголю в рази підвищує ризики раку кишечника.

Дослідження, опубліковане в журналі Jama показало, що саме спиртні напої можуть призводити до утворення ракових клітин в кишечнику.

Скільки алкоголю небезпечно?

Зокрема, вчені виявили, що вживання чотирьох або більше алкогольних напоїв на тиждень пов'язане з підвищеним ризиком раку кишечника.

Раніше дослідження виявило підвищений ризик раку кишечника у тих, хто п'є одну порцію спиртного в день, включаючи тих, хто вживає навіть легкі алкогольні напої.

Дослідження також показало, що ризик збільшується зі споживаною кількістю і що для чоловіків він вище, ніж для жінок.

Той факт, що ризик для чоловіків був трохи вище, ніж для жінок, може бути пов'язаний з тим, що ми по-різному розщеплюємо алкоголь в залежності від нашої статі.

Більш того, дослідження, опубліковане в Європейському дослідженні раку та харчування (EPIC) 5, встановило чіткий зв'язок між вживанням понад 30 г алкоголю в день і раком кишечника.