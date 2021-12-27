Ученые назвали популярные продукты, которые вызывают рак

Один из ингредиентов, который вызывает рак, - это переработанная белая мука. При этом она содержится в выпечке, хлебе и других повседневных продуктах, которые мы так любим и часто употребляем.

По словам ученых, мука отбеливается газообразным хлором, который является химическим веществом. Более того, переработанная белая мука повышает уровень как инсулина, так и сахара в крови из-за более высокого гликемического индекса, что увеличивает риск рака.

Американский институт исследований рака (AICR) рекомендует избегать продуктов с более высокой степенью обработки, таких как белая мука, потому что они, как правило, подвергались промышленной переработке и часто содержат мало питательных микроэлементов.

Ученым также удалось доказать, что гликемическая нагрузка (повышение уровня глюкозы в крови и инсулина после еды) является причиной рака эндометрия.

Рак эндометрия начинается, когда клетки эндометрия (внутренней оболочки матки) начинают бесконтрольно расти.

Как снизить риск заболевания раком

Британские ученые говорят, что самое главное, что вы можете сделать, чтобы снизить риск рака, это отказаться от курения. В сигаретном дыме содержаться химические вещества, которые попадая в нашу кровь могут нанести вред всему организму.

Также снизить риск заболевания раком можно с помощью физической активности. Ученые говорят, что упражнения помогут снизить риск рака толстой кишки. Упражнения также снижают риск рака груди и репродуктивного рака у женщин.

"Ожирение увеличивает риск многих форм рака. Если вам нужно похудеть, потребляйте меньше калорий и сжигайте больше с помощью упражнений", - говорят ученые.