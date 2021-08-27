Ученые назвали популярные ягоды, которые снижают риск сердечного приступа

Что обнаружили ученые

Ученые из Королевского университета Белфаста в Северной Ирландии исследовали, что люди, употреблявшие продукты, богаты флавоноидами, имели более низкое кровяное давление.

Также исследователи обнаружили, что женщины, которые ели более трех порций черники или клубники в неделю, имели на 34 процента меньший риск сердечного приступа по сравнению с теми, кто ел меньше.

Кроме того, антоциан делает кровеносные сосуды более эластичными и способствует нормализации артериального давления, что является одним из факторов риска сердечного приступа. Ученые отметили, что кишечник может частично отвечать за благоприятное влияние флавоноидов на кровяное давление.

Черника также стимулирует работу мозга полезна для диабетиков, выводит токсины и радиоактивные соединения из организма. Она содержит антиоксиданты, которые помогают защитить организм от воспалений, которые приводят к старению мозга и болезни Альцгеймера.