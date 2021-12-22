Ученые назвали овощи, употребление которых способствует снижению давления

По словам автора исследования доктора Кэтрин Бондонно, съедая один стакан сырых овощей ежедневно, можно значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В частности, речь идет об шпинате, салате, рукколе, китайской капусте и петрушке. К не листовым овощам с высоким содержанием полезных элементов относятся редис, фенхель и свекла.

"Наибольшее снижение риска было связано с заболеванием периферических артерий – 26% – типом сердечного заболевания, которая характеризуется сужением кровеносных сосудов ног. Мы также обнаружили, что у людей, которые употребляют эти овощи, ниже риск сердечных приступов, инсультов и сердечной недостаточности", - сказала Бондонно.

Листовые зеленые овощи могут снизить давление (freepik)

Результаты исследования показали, что у людей, потребляющих растительные нитраты, наблюдалось более низкое систолическое артериальное давление на 2,58 мм рт.

Также отмечается, что чем выше потребление нитратов, тем сильнее падает артериальное давление.

Как указано в этом исследовании, чем больше люди ели листовых овощей, тем ниже становился риск их попадания в больницы с проблемами с сердцем.

Важно не переедать, поскольку перенасыщение нитратами, может привести к метгемоглобинеми - состоянию, при котором эритроциты имеют пониженную способность переносить кислород.

Доктор не рекомендовала делать сок из овощей, поскольку в этом случае из овощей идет мякоть и клетчатка.