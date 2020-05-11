Ученые назвали новую группу риска COVID-19: у них проблемы с этим гормоном

Коронавирус COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус с большей вероятностью вызывает осложнения при нехватке или избытке определенного гормона

Получить осложнения и умереть от коронавируса с гораздо большей вероятностью могут получить мужчины с недостатком тестостерона в организме, а вот для женщин - все наоборот. К такому выводу пришли немецкие ученые, исследования которых были опубликованы в научной библиотеке BioRxiv.

Так, статистически доказано, что мужчины чаще умирают от коронавируса, чем женщины. Ученые выяснили, почему так происходит. В исследовании приняли участие пациенты из отделения интенсивной терапии при Университетской клинике Гамбург-Эппендорф, что были выписаны из больницы или же умерли к 29 апреля 2020 года.

"Мы систематически анализировали половые гормоны, а также ответы цитокинов и хемокинов у пациентов мужского и женского пола с лабораторно подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 при поступлении в больницу", - говорят ученые.

Результаты исследования показали, что подавляющее большинство пациентов с COVID-19 мужского пола имели низкий уровень тестостерона (68,6%) и низкий уровень дигидротестостерона (48,6%). Для справки: как у мужчин, так и у женщин около 5% тестостерона превращается в дигидротестостерон (ДГТ), что в 2-3 раза эффективней тестостерона.

А вот у женщин, напротив, повышенный уровень тестостерона (60%) без изменения уровня дигидротестостерона является рискованным для осложнений от коронавируса.

При этом, отмечают ученые, все умершие, помимо проблем с тестостероном, имели сопутствующие заболевания, такие как гипертония, хронические заболевания сердца, диабет и рак.

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