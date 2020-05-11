Вчені назвали нову групу ризику COVID-19: у них проблеми з цим гормоном

Коронавірус COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Коронавірус з більшою ймовірністю викликає ускладнення при нестачі або надлишку певного гормону

Отримати ускладнення і померти від коронавірусу з набагато більшою ймовірністю можуть отримати чоловіки з нестачею тестостерону в організмі, а ось для жінок - все навпаки. До такого висновку прийшли німецькі вчені, дослідження яких були опубліковані в науковій бібліотеці BioRxiv.

Так, статистично доведено, що чоловіки частіше вмирають від коронавіруса, ніж жінки. Вчені з'ясували, чому так відбувається. У дослідженні взяли участь пацієнти з відділення інтенсивної терапії при Університетській клініці Гамбург-Еппендорф, що були виписані з лікарні або ж померли до 29 квітня 2020 року.

"Ми систематично аналізували статеві гормони, а також відповіді цитокінів та хемокінів у пацієнтів чоловічої та жіночої статі з лабораторно підтвердженою інфекцією SARS-CoV-2 при надходженні в лікарню", - говорять учені.

Результати дослідження показали, що переважна більшість пацієнтів з COVID-19 чоловічої статі мали низький рівень тестостерону (68,6%) та низький рівень дигідротестостерону (48,6%). Для довідки: як у чоловіків, так і у жінок близько 5% тестостерону перетворюється в дигідротестостерон (ДГТ), що в 2-3 рази ефективніше тестостерону.

А ось у жінок, навпаки, підвищений рівень тестостерону (60%) без зміни рівня дигідротестостерону є ризикованим для ускладнень від коронавірусу.

При цьому, зазначають вчені, всі померлі, крім проблем з тестостероном, мали супутні захворювання, такі як гіпертонія, хронічні захворювання серця, діабет і рак.

Раніше ми писали, що в Ухані почалася друга хвиля коронавіруса.