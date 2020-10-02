Ученые назвали место повышенного риска заражения COVID-19: сталкиваемся каждый день

Учения по борьбе с коронавирусом (фото: РБК-Украина)

Исследователи дали ряд рекомендаций, как обезопасить себя от заражения

Инфекционные аэрозоли в воздухе могут сохраняться до 30 минут в плохо вентилируемых кабинах лифтов, которые являются местом повышенного риска заражения коронавирусом во время пандемии.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного голландскими учеными, передает DerStandard.

Так, для здоровья человека все же лучше пользоваться лестницей, чем лифтом, с которым люди обычно могут соприкасаться практически ежедневно.

Как выяснили ученые из Амстердамского университета после тестов, при громком разговоре и кашле инфицированные люди могут быстро выбросить в воздух миллиарды вирусов COVID-19 - либо в виде более крупных капель, либо в виде аэрозолей, то есть крошечных плавающих капель, которые не опускаются на землю так быстро и дольше остаются в воздухе.

Голландский ученый Сес ван Рейн и его коллеги также рассказали, как долго такие аэрозоли сохраняются в обычных кабинах лифта. Во время испытаний капли реалистично падали из распылительной насадки, а двери лифта были открыты до 20% времени. При проверке с помощью лазерного света исследователи обнаружили, что требуется около 25 минут, прежде чем количество аэрозолей упадет в 100 раз.

Таким образом, пользователи лифтов могут улавливать от десяти до тысяч вирусов COVID-19 в минуту в кабине среднего размера после того, как инфицированный человек заговорил или кашлянул там за несколько минут до этого.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Indoor Air", потенциально инфекционные капли могут находиться в воздухе кабины до 30 минут.

Исследователи советуют в любом случае использовать защиту для рта и носа - носить маски или респираторы - в лифте. Не рекомендуется разговаривать в кабине.

Ранее ученые сделали новое заявление о том, что антитела к COVID-19 исчезают у пациентов через 3 месяца.

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