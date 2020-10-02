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Антитела к COVID-19 исчезают у пациентов через три месяца: ученые сделали новое заявление

Пятница 02 октября 2020 15:58
Антитела к COVID-19 исчезают у пациентов через три месяца: ученые сделали новое заявление
Антитела к коронавирусу начинают исчезать через несколько месяцев (Фото: freepik.com)
Автор: Styler

Ученые провели новое исследование на тему иммунитета от COVID-19

Ученые выяснили, что уровень антител к коронавирусу начинает снижаться через три месяца после заражения и полностью исчезает еще через такой же период времени. Новые данные дают возможность предположить, что иммунитет против COVID-19 действительно может исчезнуть у тех, кто уже переболел, в среднем через полгода.

Исследование было проведено с добровольцами, которые переболели COVID-19 и результаты были опубликованы в журнале Blood. Об этом пишет издание Medicalxpress.

Для исследования у добровольцев ежедневно брали пробы и наблюдали, как меняется у пациентов концентрация антител. В среднем на 88 день после заражения SARS-CoV-2 у добровольцев начинала падать концентрация антител. Еще через три недели концентрация антител упала почти в два раза. Еще через три-четыре месяца анализы показали, что антител в организме пациентов не осталось совершенно.

Авторы исследования отметили, что не стоит беспокоиться тем, кто переживает из-за новых вакцин, которые находятся в разработке. Они не будут иметь такой же краткосрочный эффект, так как вакцины вызывают более высокие уровни антител и ведут к другому механизму в организме.

Кроме того, ученые объяснили, что во время опытов они изучали только наличие антител у переболевших, но не изучали Т-клеточный иммунный ответ.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы суперпереносчики коронавируса, которые болеют в легкой форме.

А также рассказывали о том, у кого коронавирус никогда не вызовет осложнений.

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