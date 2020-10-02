Вчені назвали місце підвищеного ризику зараження COVID-19: стикаємося щодня

Навчання по боротьбі з коронавірусом (фото: РБК-Україна)

Дослідники дали ряд рекомендацій, як убезпечити себе від зараження

Інфекційні аерозолі в повітрі можуть зберігатися до 30 хвилин в погано вентильованих кабінах ліфтів, що є місцем підвищеного ризику зараження коронавірусом під час пандемії.

Про це говорять результати дослідження, проведеного голландськими вченими, передає DerStandard.

Так, для здоров'я людини все ж краще користуватися сходами, ніж ліфтом, з яким люди зазвичай можуть стикатися практично щодня.

Як з'ясували вчені з Амстердамського університету після тестів, при голосній розмові та кашлі інфіковані люди можуть швидко викинути в повітря мільярди вірусів COVID-19 - або у вигляді великих крапель, або у вигляді аерозолів, тобто крихітних плаваючих крапель, які не опускаються на землю так швидко і довше залишаються в повітрі.

Голландський вчений Сес ван Рейн і його колеги також розповіли, як довго такі аерозолі зберігаються у звичайних кабінах ліфта. Під час випробувань краплі реалістично падали з розпилювальної насадки, а двері ліфта були відкриті до 20% часу. При перевірці за допомогою лазерного світла дослідники виявили, що потрібно близько 25 хвилин, перш ніж кількість аерозолів впаде в 100 разів.

Таким чином, користувачі ліфтів можуть вловлювати від десяти до тисяч вірусів COVID-19 у хвилину в кабіні середнього розміру після того, як інфікована людина заговорила чи кашлянула там за кілька хвилин до цього.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі "Indoor Air", потенційно інфекційні краплі можуть перебувати в повітрі кабіни до 30 хвилин.

Дослідники радять у будь-якому випадку використовувати захистом для рота і носа - носити маски або респіратори - у ліфті. Не рекомендується розмовляти в кабіні.

Раніше вчені зробили нову заяву про те, що антитіла до COVID-19 зникають у пацієнтів через 3 місяці.

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