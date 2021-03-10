Ученые назвали места с наименьшим риском подцепить коронавирус

Если вы окажетесь в одном помещении с инфицированным человеком, вероятность заражения зависит от нескольких факторов. В первую очередь это наличие масок и заполненность.

Отметим, что в исследовании ученые Берлинского технического университета (Technische Universität Berlin) учитывали, что все люди в помещении будут придерживаться социальной дистанции, правил гигиены, а само помещение хорошо проветриваться.

Например, если театральный зал или музей будет заполнен лишь на 30%, а все зрители будут сидеть в масках, риск заразиться коронавирусом вдвое меньше, чем во время похода в супермаркет. Поход в театр в таких условиях считается даже более безопасным, чем визит к парикмахеру.

К местам с высоким риском заражения относятся:

средняя школа (при условии, что ученики будут без масок, а классы будут полными),

офисы с сотрудниками без масок,

фитнес-клубы с посетителями в масках.

За единицу подсчета рисков приняли индекс репродукции (R). Если инфицированный человек находится в помещении и может заразить максимум одного человека, R будет равен единице. Если вероятность заражения очень низкая, то индекс репродукции составляет меньше единицы.

Условия, при которых R больше единицы, можно считать благоприятными для распространения коронавируса. Это рестораны, фитнес-клубы, бассейны, школы и офисы на нескольких человек. Причем неважно, они заполнены наполовину или меньше, есть маски на посетителях или нет.

Где наименьшие и наибольшие шансы заразиться коронавирусом (фото: dw.com)