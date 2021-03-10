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Вчені назвали місця з найменшим ризиком підчепити коронавірус

Автор: Світлана Мащенко

Вчені провели ряд досліджень, аби визначити громадські місця, в яких у людини найбільше і найменше шансів заразитися коронавірусом. Науковці також назвали ризики, які збільшують чи зменшують імовірність інфікування.

Про це пише dw.com

Якщо ви опинитесь в одному приміщенні з інфікованою людиною, вірогідність зараження залежить від кількох факторів. В першу чергу це наявність масок і заповненість.

Зазначимо, що у дослідженні вчені Берлінського технічного університету (Technische Universität Berlin) враховували, що всі люди в приміщенні будуть дотримуватися соціальної дистанції, правил гігієни, а саме приміщення добре провітрюватиметься.

Наприклад, якщо театральний зал або музей буде заповнений лише на 30%, а всі глядачі сидітимуть у масках, ризик заразитися коронавірусом удвічі менший, ніж під час походу в супермаркет. Похід в театр за таких умов вважається навіть більш безпечним, ніж візит до перукаря.

До місць з найвищим ризиком зараження належать:

  • середня школа (за умови, що учні будуть без масок, а класи будуть повними),
  • офіси зі співробітниками без масок,
  • фітнес-клуби з відвідувачами в масках.

За одиницю підрахунку ризиків взяли індекс репродукції (R). Якщо інфікована людина перебуває в приміщенні й може заразити максимум одну людину, R дорівнюватиме одиниці. Якщо ймовірність зараження дуже низька, то індекс репродукції становить менше одиниці.

Умови, за яких R більше одиниці, можна вважати сприятливими для поширення коронавірусу. Це ресторани, фітнес-клуби, басейни, школи та офіси на кількох людей. Причому неважливо, заповнені вони наполовину чи менше, чи є маски на відвідувачах чи ні.

Де найменші і найбільші шанси заразитися коронавірусом (фото: dw.com)

Раніше ми писали, що в Чернівцях, що в червоній зоні карантину, продовжують потай гуляти весілля і корпоративи, а вікна в ресторанах заклеюють чорною плівкою.

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