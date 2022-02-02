ru ua
Ср, 02 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ученые назвали категорию людей, которые тяжелее всего переносят Омикрон

Новина українською →
Среда 02 февраля 2022 14:53
Ученые назвали категорию людей, которые тяжелее всего переносят Омикрон Какая категория людей чаще всего болеет "Омикроном" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Японии ученые провели исследования и заявили о заметном увеличении количества госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и выше с острой пневмонией после заражения штаммом "Омикрон".

Об этом сообщает Express.

По словам специалистов медицинского центра "Фудзимино", более половины из этой категории людей прибыли в больницу с пневмонией. К тому же их немедленно подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Директор медицинского учреждения Акиры Кано рассказал, что острая пневмония проявляется у пациентов пожилого возраста, которые вакцинировались давно. Также информация о "смягчении" "Омикрона" далека от того, что он видел на практике.

Как распознать "Омикрон"

Типичными симптомами такого штамма являются:

  • насморк;
  • головная боль;
  • усталость;
  • чиханье;
  • боль в горле.

Кроме того, новый штамм имеет меньший инкубационный период, который в среднем длится трое суток. Но риск повторного заражения "Омикроном" в пять раз выше, чем у "Дельты".

Отметим, что из-за стремительного распространения "Омикрона" в опасности находятся люди, которые не прошли курса вакцинации против ковида. Две дозы не дают должной защиты, поэтому врачи рекомендуют колоть и третью дозу.

Ранее мы сообщали, кто чаще попадает в больницу с Омикроном.

Также мы писали, каким препаратом делать бустер после смешанной вакцинации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Омикрон Коронавирус
LITE
Бьюти-битва: беременная Рианна выпустит коллекцию макияжа всего через день после Кайли Дженнер
Бьюти-битва: беременная Рианна выпустит коллекцию макияжа всего через день после Кайли Дженнер