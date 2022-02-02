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Вчені назвали категорію людей, які найважче переносять Омікрон

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Середа 02 лютого 2022 14:53
Вчені назвали категорію людей, які найважче переносять Омікрон Яка категорія людей найчастіше хворіє Омікроном (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Японії вчені провели дослідження та заявили про помітне збільшення кількості госпіталізацій пацієнтів у віці 60 років і вище із гострою пневмонією після зараження штамом Омікрон.

Про це повідомляє Express.

За словами фахівців медичного центру "Фудзіміно", понад половину з цієї категорії людей прибули до лікарні з пневмонією. До того ж їх негайно підключали до апаратів штучної вентиляції легень.

Директор медичної установи Акіри Кано розповів, що гостра пневмонія проявляється у пацієнтів похилого віку, які вакцинувалися давно. Також інформація про "пом'якшення" Омікрону далека від того, що він бачив на практиці.

Як розпізнати Омікрон

Типовими симптомами такого штаму є:

  • нежить;
  • головний біль;
  • втому;
  • чхання;
  • біль у горлі.

Окрім того, новий штам має менший інкубаційний період, що в середньому триває три доби. Але ризик повторного зараження Омікроном вп'ятеро вищий, ніж у Дельти.

Зазначимо, що через стрімке поширення Омікрону в небезпеці перебувають люди, які не пройшли курсу вакцинації проти ковіду. Дві дози не дають належного захисту, тому лікарі рекомендують колоти й третю дозу.

Раніше ми повідомляли, хто частіше потрапляє до лікарні з Омікроном.

Також ми писали, яким препаратом робити бустер після змішаної вакцинації.

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Омикрон Коронавірус
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