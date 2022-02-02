Вчені назвали категорію людей, які найважче переносять Омікрон
В Японії вчені провели дослідження та заявили про помітне збільшення кількості госпіталізацій пацієнтів у віці 60 років і вище із гострою пневмонією після зараження штамом Омікрон.
Про це повідомляє Express.
За словами фахівців медичного центру "Фудзіміно", понад половину з цієї категорії людей прибули до лікарні з пневмонією. До того ж їх негайно підключали до апаратів штучної вентиляції легень.
Директор медичної установи Акіри Кано розповів, що гостра пневмонія проявляється у пацієнтів похилого віку, які вакцинувалися давно. Також інформація про "пом'якшення" Омікрону далека від того, що він бачив на практиці.
Як розпізнати Омікрон
Типовими симптомами такого штаму є:
- нежить;
- головний біль;
- втому;
- чхання;
- біль у горлі.
Окрім того, новий штам має менший інкубаційний період, що в середньому триває три доби. Але ризик повторного зараження Омікроном вп'ятеро вищий, ніж у Дельти.
Зазначимо, що через стрімке поширення Омікрону в небезпеці перебувають люди, які не пройшли курсу вакцинації проти ковіду. Дві дози не дають належного захисту, тому лікарі рекомендують колоти й третю дозу.
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