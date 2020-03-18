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Ученые назвали группу крови, наиболее подверженную коронавирусу

STYLERКоронавирус    18.03.2020 - 07:42
Ученые назвали группу крови, наиболее подверженную коронавирусу
Коронавирус COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус чаще всего диагностируют у людей с определенной группой крови

Коронавирус более всего поражает определенную группу крови, при этом она не является самой распространенной в мире. Такое заявление недавно сделали китайские ученые. Все подробности о группах риска COVID-19 - в материале Styler.

Так, согласно исследованию образцов анализов более двух тысяч инфицированных пациентов из больниц Уханя и Шэньчжэня, люди с группой крови Аb (II) больше других уязвимы. Именно носители второй группы крови чаще других заражаются коронавирусной инфекцией.

Стоит отметить, что носителей группы Аb (II) в мире около 42%, но людей с группой 0 аb (I) все же больше (около 44%). Тем не менее, последние более устойчивы к штамму вируса.

Кроме того, недавно появилась статистика смертей от коронавирусной инфекции. Как оказалось, 71,6% умерших - мужчины, а средний возраст погибших 79,4 года. При этом людей младше 40 лет, которые погибли от COVID-19 всего двое. Впрочем, вчерашние новости о смерти 33-летней украинки могут данные скорректировать.

Ниже показано, какие возрастные и гендерные группы чаще всего не выживают при инфицировании коронавирусом.

Ученые назвали группу крови, наиболее подверженную коронавирусу

Какая категория людей чаще всего умирает от коронавируса (скрин)

На 18 марта известно о 14 подтвержденных случаях коронавируса в Украине. Два из них - летальные (женщина, 71 год, Радомышль, умерла 13 марта; женщина, 33 года, Черновицкая область, умерла 17 марта).

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