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Вчені назвали групу крові, яка найбільш вразлива до коронавірусу

STYLERКоронавірус    18.03.2020 - 07:42
Вчені назвали групу крові, яка найбільш вразлива до коронавірусу
Коронавірус COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Коронавірус найчастіше діагностують у людей з певною групою крові

Коронавірус найбільше вражає певну групу крові, при цьому вона не є найпоширенішою в світі. Таку заяву нещодавно зробили китайські вчені. Всі подробиці про групи ризику COVID-19 - у матеріалі Styler.

Так, згідно з дослідженням зразків аналізів більше двох тисяч інфікованих пацієнтів з лікарень Уханя і Шеньчженя, люди з групою крові Аb (II) більше інших вразливі. Саме носії другої групи крові частіше заражаються коронавірусною інфекцією.

Варто відзначити, що носіїв групи Аb (II) у світі близько 42%, але людей з групою 0 аb (I) все ж більше (близько 44%). З усім тим, останні більш стійкі до штаму вірусу.

Крім того, нещодавно з'явилася статистика смертей від коронавірусної інфекції. Як виявилося, 71,6% померлих - чоловіки, середній вік загиблих 79,4 року. При цьому людей віком до 40 років, які загинули від COVID-19 всього двоє. Втім, вчорашні новини про смерть 33-річної українки можуть скоригувати дані.

Нижче показано, які вікові і гендерні групи найчастіше не виживають при інфікуванні коронавірусом.

Вчені назвали групу крові, яка найбільш вразлива до коронавірусу

Яка категорія людей найчастіше вмирає від коронавіруса (скрін)

На 18 березня відомо про 14 підтверджених випадків коронавіруса в Україні. Два з них - летальні (жінка, 71 рік, Радомишль, померла 13 березня; жінка, 33 роки, Чернівецька область, померла 17 березня).

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