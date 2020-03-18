Вчені назвали групу крові, яка найбільш вразлива до коронавірусу

Коронавірус COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Коронавірус найчастіше діагностують у людей з певною групою крові

Коронавірус найбільше вражає певну групу крові, при цьому вона не є найпоширенішою в світі. Таку заяву нещодавно зробили китайські вчені. Всі подробиці про групи ризику COVID-19 - у матеріалі Styler.

Так, згідно з дослідженням зразків аналізів більше двох тисяч інфікованих пацієнтів з лікарень Уханя і Шеньчженя, люди з групою крові Аb (II) більше інших вразливі. Саме носії другої групи крові частіше заражаються коронавірусною інфекцією.

Варто відзначити, що носіїв групи Аb (II) у світі близько 42%, але людей з групою 0 аb (I) все ж більше (близько 44%). З усім тим, останні більш стійкі до штаму вірусу.

Крім того, нещодавно з'явилася статистика смертей від коронавірусної інфекції. Як виявилося, 71,6% померлих - чоловіки, середній вік загиблих 79,4 року. При цьому людей віком до 40 років, які загинули від COVID-19 всього двоє. Втім, вчорашні новини про смерть 33-річної українки можуть скоригувати дані.

Нижче показано, які вікові і гендерні групи найчастіше не виживають при інфікуванні коронавірусом.

Яка категорія людей найчастіше вмирає від коронавіруса (скрін)

На 18 березня відомо про 14 підтверджених випадків коронавіруса в Україні. Два з них - летальні (жінка, 71 рік, Радомишль, померла 13 березня; жінка, 33 роки, Чернівецька область, померла 17 березня).