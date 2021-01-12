ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ученые назвали главные последствия коронавируса

Вторник 12 января 2021 08:18
Ученые назвали главные последствия коронавируса
Коронавирус вызывает последствия (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Коронавирус вызывает ряд негативных последствий для организма, которые человек может испытывать на себе не менее шести месяцев после перенесения болезни.

Так, согласно выводам китайских ученых, чаще всего пациенты жалуются на трудности со сном, тревожность, а также депрессию, пишет научный журнал The Lancet.

К таким выводам исследователи пришли, изучив 1733 пациентов с COVID-19, которые были выписаны из больницы в Ухане с 7 января по 29 мая прошлого года. 75% из них все еще нуждались в дополнительном кислороде, но без подключения к аппарату ИВЛ.

Ученые продолжали наблюдать за пациентами с 16 июня по 3 сентября 2020 года и пришли к таким выводам:

  • утомляемость и мышечную слабость испытывали 63% пациентов,
  • проблемы со сном были у 26%,
  • тревогу или депрессию чувствовали 23% перенесших коронавирус.

"Пациенты, которые были более тяжело больны во время пребывания в медучреждении, имели более серьезные нарушения диффузионной способности легких и аномальные проявления на изображениях грудной клетки. Они являются основной целевой группой для исследования долгосрочного выздоровления после COVID-19", - пришли к ввыводу ученые из Китая.

Отметим, что украинский врач объяснил причину снижения заболеваемости коронавирусом и рассказал, поможет ли вакцина. Медик считает, что уже половина украинцев переболела, и статистике Минздрава верить нельзя.

Кроме того, стало известно, сколько раз и как часто нужно будет вакцинироваться от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Коронавирус

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь