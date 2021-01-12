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Вчені назвали головні наслідки коронавірусу

Вівторок 12 січня 2021 08:18
Вчені назвали головні наслідки коронавірусу
Коронавірус викликає наслідки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Коронавірус викликає ряд негативних наслідків для організму, які людина може відчувати на собі не менше шести місяців після перенесення хвороби.

Так, згідно з висновками китайських вчених, найчастіше пацієнти скаржаться на проблеми зі сном, тривожність, а також депресію, пише науковий журнал The Lancet.

До таких висновків дослідники прийшли, вивчивши 1733 пацієнтів з COVID-19, які були виписані з лікарні в Ухані з 7 січня по 29 травня минулого року. 75% з них все ще потребували додаткового кисню, але без підключення до апарату ШВЛ.

Вчені продовжували спостерігати за пацієнтами з 16 червня по 3 вересня 2020 року і прийшли до таких висновків:

  • стомлюваність і м'язову слабкість відчували 63% пацієнтів,
  • проблеми зі сном були у 26%,
  • тривогу або депресію відчували 23% тих, що перенесли коронавірус.

"Пацієнти, які були більш важко хворі під час перебування у закладі, мали більш серйозні порушення дифузійної здатності легень і аномальні прояви на зображеннях грудної клітини. Вони є основною цільовою групою для дослідження довгострокового одужання після COVID-19", - констатують вчені з Китаю.

Зазначимо, що український лікар пояснив причину зниження захворюваності на коронавірус і розповів, допоможе вакцина. Медик вважає, що вже половина українців перехворіла, і статистиці МОЗ вірити не можна.

Крім того, стало відомо, скільки разів і як часто потрібно буде вакцинуватися від коронавірусу.

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