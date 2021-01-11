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Стало известно, сколько раз нужно будет вакцинироваться от коронавируса

Понедельник 11 января 2021 08:09
Стало известно, сколько раз нужно будет вакцинироваться от коронавируса
Коронавирус в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Вакцинироваться от коронавируса нужно будет больше одного раза. В Великобритании, которая первая начала проводить вакцинацию, считают, что эта прививка станет такой же регулярной, как прививка от гриппа. То есть ее нужно будет делать ежегодно.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает Express&Star.

И причина этому заключается в том, что коронавирус мутирует, а антитела, вырабатываемые в организме после вакцинации, со временем исчезают.

"С очень большой вероятностью нам придется разрабатывать программу двойной вакцинации, каждый год прививая людей как от гриппа, так и от коронавируса", - заявил чиновник.

Хэнкок подчеркивает, что на данный момент достоверных данных про длительность иммунитета от коронавируса нет. Но есть основания полагать, что "защита" от COVID-19 сохраняется всего лишь несколько месяцев.

Кроме того, открытым остается вопрос, нужно ли человеку, получившему вакцину, сохранять меры предосторожности. Пока что специалисты советуют людям после прививки, по-прежнему носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее мы писали, что эпидемиолог указала на главную опасность мутировавшего коронавируса.

Также сообщалось, что украинский врач поделился позитивным прогнозом относительно коронавируса в стране.

Кроме того врач назвал симптомы первого украинца, заразившегося "британским" штаммом коронавируса.

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