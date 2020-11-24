Ученые назвали фрукт, помогающий бороться с морщинами

Американские ученые из Калифорнийского университета сообщили, что фрукт манго помогает женщинам бороться с мимическими морщинами. Употребление этого плода в пищу помогает сократить количество морщин у женщин в возрасте. Об этом пишет The Times Now.

В исследовании говорится, что те женщины, которые съедали полчашки манго сорта Ataulfo четыре раза в неделю, заметили уменьшение морщин на 23% через два месяца. Через четыре месяца результаты показали 43% снижения морщин.

В исследовании принимали участие 28 женщин после менопаузы с 2 и 3 типами кожи по классификации Фицпатрика. Их разделили на две группы, одна из которых ела по половине чашки манго четыре раза в неделю в течение четырех месяцев, а другая - по 1,5 чашки манго. Глубину морщин определяли с помощью фотокамер с высоким разрешением.

Среди хороших результатов выяснился и негативный момент. У тех женщин, которые съедали по полторы чашки фрукта, мимические морщины увеличились. Пока ученые не знают истинной причины их появления, но предполагают, что это из-за высокого содержания сахаров в манго.

По словам исследователей, для определения механизмов влияния манго на состояние кожи нужны еще дополнительные тесты. Возможно, это связано с влиянием каротиноидов и других фитонутриентов, которые способствуют выработке коллагена.

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