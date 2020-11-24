Вчені назвали фрукт, що допомагає боротися зі зморшками

Американські вчені з Каліфорнійського університету повідомили, що фрукт манго допомагає жінкам боротися з мімічними зморшками. Вживання цього плоду в їжу допомагає зменшити кількість зморшок у жінок у віці. Про це пише The Times Now.

У дослідженні говориться, що ті жінки, які з'їдали півчашки манго сорту Ataulfo чотири рази на тиждень, помітили зменшення зморшок на 23% через два місяці. Через чотири місяці результати показали 43% зниження зморшок.

У дослідженні брали участь 28 жінок після менопаузи з 2 і 3 типами шкіри за класифікацією Фіцпатріка. Їх розділили на дві групи, одна з яких їла по половині чашки манго чотири рази в тиждень протягом чотирьох місяців, а інша - по 1,5 чашки манго. Глибину зморшок визначали з допомогою фотокамер з високою чутливістю.

Серед хороших результатів з'ясувався і негативний момент. У тих жінок, які з'їдали по півтори чашки фрукта, мімічні зморшки збільшилися. Поки вчені не знають справжньої причини їх появи, але припускають, що це через високий вміст цукрів у манго.

За словами дослідників, для визначення механізмів впливу манго на стан шкіри потрібні ще додаткові тести. Можливо, це пов'язано з впливом каротиноїдів та інших фітонутриєнтів, які сприяють виробленню колагену.

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