Ученые назвали COVID-вакцины, которые теряют эффективность после второй дозы
Ученые провели исследование двух вакцин от коронавируса и выяснили, что они теряют свою эффективность в течение шести месяцев после введения второй дозы.
Об этом пишет theguardian.
Речь идет о препаратах Pfizer и AstraZeneca, которые и проверялись исследователями.
Во время эксперимента были учтены данные более 1,2 млн участников. И как оказалось, реальный анализ показывает меньшую защиту, чем клинические испытания.
Почему снижается эффективность вакцин, установить не удалось. Также неизвестно, как со временем ведут себя другие препараты - они в исследовании не участвовали.
"Иммунитет, который формируют две дозы вакцин производства Pfizer и AstraZeneca, начинает ослабевать в течение 6 месяцев", - говорят ученые.
Насколько снижается эффективность вакцин?
Pfizer эффективна на 88% спустя месяц после получения второй дозы. А через 5-6 месяцев защита снижается до 74%
AstraZeneca через месяц обеспечит 77% защиту от коронавируса, но спустя 4-5 месяцев она эффективна уже на 67%.
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