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Вчені назвали COVID-вакцини, які втрачають ефективність після другої дози

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Четвер 26 серпня 2021 10:35
Вчені назвали COVID-вакцини, які втрачають ефективність після другої дози Фото: які вакцини втрачають ефективність після другої дози (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Вчені провели дослідження двох вакцин від коронавірусу і з'ясували, що вони втрачають свою ефективність протягом шести місяців після введення другої дози.

Про це пише theguardian.

Йдеться про препарати Pfizer і AstraZeneca, які і перевірялися дослідниками.

Під час експерименту були враховані дані понад 1,2 млн учасників. І як виявилося, реальний аналіз показує менший захист, ніж клінічні випробування.

Чому знижується ефективність вакцин, встановити не вдалося. Також невідомо, як з часом поводяться інші препарати - вони в дослідженні не брали участь.

"Імунітет, який формують дві дози вакцин виробництва Pfizer і AstraZeneca, починає слабшати протягом 6 місяців", - кажуть вчені.

Наскільки знижується ефективність вакцин?

Pfizer ефективна на 88% через місяць після отримання другої дози. А через 5-6 місяців захист знижується до 74%

AstraZeneca через місяць забезпечить 77% захист від коронавірусу, але через 4-5 місяців вона ефективна вже на 67%.

Це важливо!

Вакцинація від коронавірусу не дає стовідсоткової гарантії, що ви не заразитеся інфекцією. Але повністю щеплені люди переносять хворобу значно легше.

Раніше ми писали, що медики назвали симптоми COVID-19 у вакцинованих, які отримали одну дозу і нещеплених.

Також лікарі перерахували найбільш тривожні ознаки "побочок" від вакцинації, розповівши, коли потрібно терміново до лікаря.

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Вакцина Коронавірус
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