Ученые назвали чай, который может помочь снизить давление: имеет невероятные свойства

Так, он не содержит кофеина и имеет характерный кисловатый вкус.

Кроме того, гибискус часто добавляют в травяные чаи в смеси с другими компонентами.

Что показало исследование

Ученые из Университета Тафтса в Бостоне (США) провели исследование, которое показало, что смесей чая с гибискусом снижает систолическое (верхнее) артериальное давление в среднем на 7 пунктов

Участие в исследовании приняли 65 здоровых мужчин и женщин с умеренно повышенным кровяным давлением. В результате систолическое давление у них снизилось лишь на один пункт.

По словам доктор философии Даян Л. Маккей, такое падение может показаться незначительным, но даже маленькие изменения артериального давления, если их постоянно поддерживать, уменьшат риск инсульта и сердечного приступа.

Польза гибискуса

Гибискус известен мочегонным и послабляющим эффектом, а линолевая кислота, которая содержится в цветке, снижает холестерин. Также может предотвращать появление бляшек на стенках сосудов.

Растение может бороться с бактериями и вирусными инфекциями, поэтому чай особенно полезен в осенне-зимний период во время простуды.

Регулярно употребляя чай из лепестков гибискуса можно в полной мере ощутить пользу флавоноидов – очистить организм от вредных соединений и тяжелых металлов, токсинов и продуктов распада обмена веществ. При этом будет значительно улучшена функция печени и желчного пузыря.