Вчені назвали чай, який може допомогти знизити тиск: має неймовірні властивості

Так, він не містить кофеїну і має характерний кислуватий смак.

Окрім того, гібіскус часто додають в трав'яні чаї в суміші з іншими компонентами.

Що показало дослідження

Учені з Університету Тафтса в Бостоні (США) провели дослідження, яке показало, що сумішей чаю з гібіскусом знижує систолічний (верхній) артеріальний тиск у середньому на 7 пунктів

Участь у дослідження взяли 65 здорових чоловіків і жінок із помірно підвищеним кров'яним тиском. В результаті систолічний тиск у них знизився лише на один пункт.

За словами докторка філософії Даян Л. Маккей, таке падіння може здатися незначним, але навіть маленькі зміни артеріального тиску, якщо їх постійно підтримувати, зменшать ризик інсульту і серцевого нападу.

Користь гібіскусу

Гібіскус відомий сечогінним і послаблювальним ефектом, а лінолева кислота, яка міститься в квітці, знижує холестерин. Також може запобігати появі бляшок на стінках судин.

Рослина може боротися з бактеріями та вірусними інфекціями, тому чай особливо корисний в осінньо-зимовий період під час застуди.

Регулярно вживаючи чай з пелюсток гібіскуса можна повною мірою відчути користь флавоноїдів – очистити організм від шкідливих сполук і важких металів, токсинів і продуктів розпаду обміну речовин. При цьому буде значно покращено функцію печінки і жовчного міхура.