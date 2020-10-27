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Найден способ определять пациентов с наибольшим риском умереть от COVID-19

Вторник 27 октября 2020 10:59
Найден способ определять пациентов с наибольшим риском умереть от COVID-19
Ученые нашли способ "предсказать" смерть от коронавируса (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Коронавирус поражает легкие, а затем сердце пациента

Ученым удалось найти маркер, который определяет людей с повышенным риском умереть от коронавируса. Новым способом поделились исследователи Медицинского колледжа Weill Cornell, что в Нью-Йорке.

Про достижения ученых рассказывается в статье Journal of the American College of Cardiology.

Речь идет о повреждении правой части сердца пациентов, которым поставлен диагноз COVID-19.

В рамках исследования была проведена эхокардиография 510 пациентам. Их средний возраст - 64 года, и две трети из них - мужчины.

Оказалось, что 35% группы имели дилатацию правого желудочка (увеличение объема камеры сердца без изменения толщины сердечной стенки). 15% исследуемых страдали дисфункцией желудочка - он сокращался намного ниже нормы.

И смертность среди пациентов с нарушением сокращений в правом желудочке составила в среднем в 2,5 выше. А люди с дилатацией умирают в 1,43 раза чаще.

Ученые объясняют - это связано с тем, что правый желудочек нагнетает в легкие кровь для насыщения кислородом. И воспаления, что затрагивают нижние отделы респираторной системы, непосредственно влияют на работу сердца. Это связано с увеличением сопротивления кровотоку.

Именно дисфункция правого желудочка, по мнению ученых, является самым точным маркером для "предсказания" смерти от коронавируса.

Ранее мы писали, что украинский инфекционист назвал самый точный способ диагностики коронавируса.

Также экс-замминистра здравоохранения рассказала, что коронавирус останется с нами навсегда, и каждый год будут новые штаммы.

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