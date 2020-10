Найден способ определять пациентов с наибольшим риском умереть от COVID-19

Ученые нашли способ "предсказать" смерть от коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус поражает легкие, а затем сердце пациента

Ученым удалось найти маркер, который определяет людей с повышенным риском умереть от коронавируса. Новым способом поделились исследователи Медицинского колледжа Weill Cornell, что в Нью-Йорке.

Про достижения ученых рассказывается в статье Journal of the American College of Cardiology.

Речь идет о повреждении правой части сердца пациентов, которым поставлен диагноз COVID-19.

В рамках исследования была проведена эхокардиография 510 пациентам. Их средний возраст - 64 года, и две трети из них - мужчины.

Оказалось, что 35% группы имели дилатацию правого желудочка (увеличение объема камеры сердца без изменения толщины сердечной стенки). 15% исследуемых страдали дисфункцией желудочка - он сокращался намного ниже нормы.

И смертность среди пациентов с нарушением сокращений в правом желудочке составила в среднем в 2,5 выше. А люди с дилатацией умирают в 1,43 раза чаще.

Ученые объясняют - это связано с тем, что правый желудочек нагнетает в легкие кровь для насыщения кислородом. И воспаления, что затрагивают нижние отделы респираторной системы, непосредственно влияют на работу сердца. Это связано с увеличением сопротивления кровотоку.

Именно дисфункция правого желудочка, по мнению ученых, является самым точным маркером для "предсказания" смерти от коронавируса.

