ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Знайдено спосіб визначати пацієнтів з найбільшим ризиком померти від COVID-19

Вівторок 27 жовтня 2020 10:59
Знайдено спосіб визначати пацієнтів з найбільшим ризиком померти від COVID-19
Вчені знайшли спосіб "передбачити" смерть від коронавірусу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Коронавірус вражає легені, а потім серце пацієнта

Вченим вдалося знайти маркер, який визначає людей з підвищеним ризиком померти від коронавірусу. Новим способом поділилися дослідники Медичного коледжу Weill Cornell, що в Нью-Йорку.

Про досягнення вчених розповідається у статті Journal of the American College of Cardiology.

Мова йде про пошкодження правої частини серця пацієнтів, яким поставлений діагноз COVID-19.

У рамках дослідження була проведена ехокардіографія 510 пацієнтам. Їх середній вік - 64 роки, і дві третини з них - чоловіки.

Виявилося, що 35% групи мали дилатацію правого шлуночка (збільшення обсягу камери серця без зміни товщини серцевої стінки). 15% досліджуваних страждали дисфункцією шлуночка - він скорочувався набагато нижче норми.

І смертність серед пацієнтів з порушенням скорочень в правому шлуночку склала в середньому в 2,5 вище. А люди з дилатацією вмирають в 1,43 рази частіше.

Вчені пояснюють - це пов'язано з тим, що правий шлуночок нагнітає кров в легені для насичення киснем. Та запалення, що зачіпають нижні відділи респіраторної системи, безпосередньо впливають на роботу серця. Це пов'язано зі збільшенням опору кровотоку.

Саме дисфункція правого шлуночка, на думку вчених, є найточнішим маркером для "передбачення" смерті від коронавірусу.

Раніше ми писали, що український інфекціоніст назвав найточніший метод діагностики коронавірусу.

Також ексзаступник міністра охорони здоров'я розповіла, що коронавірус залишиться з нами назавжди, і кожен рік будуть нові штами.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Коронавірус

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся