Ученые нашли животное, которому не нужен кислород

Биологи рассказали о животном, которое может прожить без кислорода

Ученые шокировали своим новым открытием. Оказывается, на планете есть животное, которому для жизнедеятельности не нужен кислород. Этот живой организм - паразит Henneguya salminicola. Его можно назвать дальним родственником медузы из класса Myxozoa. Этот паразит обычно плодится в организме лососевых рыб и кольчатых червей.

О новом открытии сообщили исследователи из института Тель-Авива, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences. Они изучали клетки паразита под микроскопом и выяснили, что там нет митохондрий. Именно они отвечают за кислородное дыхание клеток организма. После еще одного анализа израильские специалисты поняли, что образование этих органелл у них совсем не предусмотрено генетикой.

Henneguya salminicola обладают другим особым набором генов для расщепления питательных веществ.

После опытов специалисты сообщили, что изначально на ранних этапах эволюции у Henneguya salminicola были нормальные митохондрии, потом они исчезли. По версии ученых, это произошло потому, что паразиты получают все необходимые вещества из организмов тех животных, к которым прикрепились.

Открытие подтверждает, что адаптация к анаэробной среде не уникальна для одноклеточных существ, но также развивается у многоклеточных паразитарных животных.

