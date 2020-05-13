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Вчені знайшли тварину, якій не потрібен кисень

STYLERНовини науки    13.05.2020 - 18:58
Вчені знайшли тварину, якій не потрібен кисень
Вчені повідомили про відкриття (фото: shutterstock)

Біологи розповіли про тварину, яка може прожити без кисню

Вчені шокували своїм новим відкриттям. Виявляється, на планеті є тварина, якій для життєдіяльності не потрібен кисень. Цей живий організм - паразит Henneguya salminicola. Його можна назвати далеким родичем медузи з класу Myxozoa. Цей паразит зазвичай плодиться в організмі лососевих риб і кільчастих черв'яків.

Про нове відкриття повідомили дослідники з інституту Тель-Авіва, пише Proceedings of the National Academy of Sciences. Вони вивчали клітини паразита під мікроскопом і з'ясували, що там немає мітохондрій. Саме вони відповідають за кисневе дихання клітин організму. Після ще одного аналізу ізраїльські фахівці зрозуміли, що утворення цих органел у них зовсім не передбачено генетикою.

Henneguya salminicola володіють іншим особливим набором генів для розщеплення поживних речовин.

Після дослідів фахівці повідомили, що спочатку на ранніх етапах еволюції у Henneguya salminicola були нормальні мітохондрії, потім вони зникли. За версією вчених, це сталося тому, що паразити отримують всі необхідні речовини з організмів тих тварин, яким прикріпилися.

Відкриття підтверджує, що адаптація до анаеробного середовища не унікальна для одноклітинних істот, але також розвивається у багатоклітинних паразитарних тварин.

Як ми раніше писали, у летючих мишей знайшли ще один вірус, схожий з коронавірусом COVID-19.

Теги Новини України животные
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