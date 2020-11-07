Ученые нашли уникальную планетарную туманность: кадры завораживают

Ученые сфотографировали уникальную планетарную туманность, которая состоит из двух тесно связанных звезд, вращающихся вокруг третьей внешней звезды. Третью звезду ученые заметили совсем недавно, в то время как туманность NGC 246 открыли еще столетие назад. Снимок удалось сделать благодаря большому телескопу (VLT) в Чили. Об этом пишет Science Alert.

NGC 246 или туманность Пакмана, как ее еще называют, состоит из форм, созданных ее звездами и газами.

Ни одна другая туманность, открытая учеными, не имеет такой конфигурации, как NGC 246. Эти небесные явления обычно формируются вокруг одной или двух центральных звезд.

"Здесь мы имеем белую карликовую звезду и тусклую красную карликовую звезду (которую вы на самом деле не видите на этой картинке), вращающиеся друг вокруг друга, а затем третью звезду, вращающуюся вокруг двух других. Третья звезда находится примерно в четыре раза дальше, чем две другие звезды друг от друга, или на расстоянии примерно в 1900 раз больше, чем между Землей и Солнцем", - пишут ученые.

Туманность NGC 246 (фото: sciencealert.com)

Ученые подчеркивают, что среди около 1800 открытых туманностей не найдено аналогичное небесное тело, содержащее более двух звезд.

NGC 246 находится в созвездии Цетуса, иногда называемом Китом, примерно в 1600 световых годах от Земли. Снимки, подобные этому, помогают астрономам лучше понять звезды, их состав и эволюцию. В этом случае на борту VLT был использован прибор FORS 2 – фокальный редуктор и спектрограф с низкой дисперсией, и это дало потрясающую картину.

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