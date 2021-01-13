Найдено слабое место COVID-19, которое поможет избежать заражения

Ученые сделали заявление про коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус имеет одно слабое место - он взаимодействует с определенным ферментом в организме человека. И если этот фермент удалить, вирус SARS-CoV-2 попросту не сможет размножаться.

К такому выводу пришли немецкие ученые из Тюбингенского университета, проанализировав компьютерную модель распространения вируса в легких. Об этом пишет Merkur.

Исследователи говорят, что речь идет о ферменте гуанилаткиназа 1 (GK1).

В ближайшее время немецкие исследователи более детально изучат этот фермент и то, как он взаимодействует с вирусом.

Специалисты говорят, что открытие поможет усовершенствовать вакцину от COVID-19. Они утверждают, что после "удаления" фермента из организма вирус перестает размножаться в теле человека.

Тем временем в Украине вновь выросло число заражений коронавирусом. За последние сутки, 12 января, заболело 6409 человек, более двух тысяч пациентов были госпитализированы.

Ранее мы писали, что ученые назвали главные последствия, которые возникают у людей перенесших коронавирус. Эти осложнения могут быть с человеком в течение еще нескольких месяцев.

Кроме того украинский врач дал неожиданное объяснение спаду коронавируса в Украине и рассказал, поможет ли нам вакцина.