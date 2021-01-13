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Знайдено слабке місце COVID-19, що допоможе уникнути зараження

Середа 13 січня 2021 10:25
Знайдено слабке місце COVID-19, що допоможе уникнути зараження
Вчені зробили заяву про коронавірус (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Коронавірус має одне слабке місце - він взаємодіє з певним ферментом в організмі людини. І якщо цей фермент видалити, вірус SARS-CoV-2 просто не зможе розмножуватися.

До такого висновку прийшли німецькі вчені з Тюбінгенського університету, проаналізувавши комп'ютерну модель поширення вірусу в легенях. Про це пише Merkur.

Дослідники говорять, що мова йде про фермент гуанілаткіназа 1 (GK1).

Найближчим часом німецькі дослідники більш детально вивчать цей фермент і те, як він взаємодіє з вірусом.

Фахівці кажуть, що відкриття допоможе вдосконалити вакцину від COVID-19. Вони стверджують, що після "видалення" ферменту з організму вірус перестає розмножуватися в тілі людини.

Тим часом в Україні знову зросла кількість заражень коронавірусом. За останню добу, 12 січня, захворіло 6409 людей, понад дві тисячі пацієнтів були госпіталізовані.

Раніше ми писали, що вчені назвали головні наслідки, які виникають у людей, що перенесли коронавірус. Ці ускладнення можуть бути з людиною протягом ще декількох місяців.

Крім того, український лікар дав несподіване пояснення спаду коронавірусу в Україні і розповів, чи допоможе нам вакцина.

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