Ученые нашли причину хронических болезней: они родом из детства

Ученым удалось найти причину таких тяжелых хронических болезней, как диабет I типа, ревматоидный артрит, целиакия и другие недуги, которые возникают в течение жизни.

Оказалось, все эти хронические состояния родом из детства. Такой вывод сделали ученые из Австралии, сообщается на сайте Института сердца и диабета имени Бейкера.

В рамках этого исследования группа ученых изучила образцы пуповинной крови более чем у 100 новорожденных и выяснила, что именно особенности генетики ребенка вызывают изменения в функциях различных генов, которые участвуют в развитии болезни.

Ученые допускают, что в будущем результаты исследования можно будет использовать для оценки рисков болезней с рождения.

При этом результаты таких тестов будут определять лишь вероятности болезней, поскольку на многие из них (кроме генетических) значительное влияние оказывает образ жизни человека и факторы окружающей среды.

"Понимание предрасположенности человека к тем или иным заболеваниям позволит с раннего возраста учитывать свои индивидуальные особенности и более внимательно относиться к профилактике", - считают ученые.

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