Ученые нашли новый способ похудения: для него нужно больше спать

Как легко похудеть во время ночного сна (Коллаж РБК-Украина)

Для того, чтобы спать и при этом терять вес - нужно выполнять простые рекомендации экспертов

Исследования показывают, что одной из самых распространенных причин набора лишнего веса является нехватка ночного сна. Постоянный недосып приводит к тому, что организм начинает требовать больше пищи и такие люди склонны к употреблению в сутки на 40% калорий больше, чем нужно на самом деле.

Специалисты приготовили простую технику похудения, которая поможет сбросить лишние килограммы, нормализовать сон и вес, а также восстановить здоровье. Об этом пишет издание Golos.

Для того чтобы снизить вес – недостаточно только тренировок и сбалансированной диеты. Есть еще один фактор, который существенно влияет на процесс похудения – сон. Во время отдыха также можно заставить организм избавляться от лишних килограммов. Эксперт дал 7 советов, чтобы нормализовать сон и похудеть.

Белковый коктейль перед сном. Употребление белка перед сном помогает увеличить количество калорий, которые будут сжигаться во время сна. Белок помогает восстановиться мышцам. Для одного коктейля будет достаточно 30 грамм белка.

Уменьшайте свой ужин. Маленькие порции очень важны, так как организм получает ровно столько, сколько ему нужно. Во время сна вырабатывается гормон роста и если на ночь употреблять много пищи, то этот гормон способствует отложению питательных веществ в организме в виде жира, а не как топлива.

Не употребляйте алкоголь. Алкоголь имеет свойство долго усваиваться, поэтому организм остается в напряжении, пока вы спите. И этот процесс не дает перейти в фазу быстрого сна, во время которого сжигается больше всего калорий.

Отключайте на ночь все гаджеты. Они очень сильно мешают здоровому сну. Телевизор или компьютер существенно снижают качество вашего сна.

Спите с открытой форточкой. Сон в прохладном помещении увеличивает количество бурой жировой ткани в организме. Именно она помогает сжигать жир на животе и поддерживает тепло в теле.

Полная темнота в спальне. Сон в полной темноте способствует выработке мелатонина. Если у вас дискомфорт от кромешной тьмы, то оставляйте свет в коридоре или соседней комнате.

Спите без одежды. Оказалось, что организм без одежды охлаждается и это помогает интенсивнее сжигать калории во время сна, что существенно способствует похудению.

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