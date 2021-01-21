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В Индонезии нашли второй по древности наскальный рисунок животного, которое любят в Украине

Индонезия, Четверг 21 января 2021 18:52
В Индонезии нашли второй по древности наскальный рисунок животного, которое любят в Украине
В Индонезии нашли древний наскальный рисунок животного (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

На индонезийском острове Сулавеси археологи обнаружили второй древнейший в мире наскальный рисунок, который нарисовали примерно 45,5 тысячи лет назад. Люди изобразили на стене дикую свинью в натуральную величину.

Ее нарисовали с помощью красной охры. Чтобы определить возраст рисунка, эксперты применили анализ урановых изотопов в кальциевых отложениях, который образовались на рисунке. Об этом сообщает Science Advances.

В Индонезии нашли второй по древности наскальный рисунок животного, которое любят в УкраинеВ Индонезии нашли второй по древности наскальный рисунок животного, которое любят в Украине

В Индонезии нашли древний наскальный рисунок животного (фото: advances.sciencemag.org)

Эксперты отметили, что люди, которые нарисовали это, были вполне современными. И у них были инструменты, чтобы рисовать любые картины, которые им были по душе.

В Индонезии нашли древний наскальный рисунок животного (видео: YouTube)

Напомним, в Израиле археологи раскопали могильную плиту женщины, которая жила около 1,4 тысячи лет назад. По предварительным данным исследователей, надгробный камень датируется концом шестого – началом седьмого века нашей эры.

Интересно, что надпись на камне говорит, о том, что данное надгробие могло принадлежать Деве Марии.

Мы также писали о том, что во Франции археологи обнаружили древний некрополь, которому более 4 тысяч лет. В погребальном комплексе находилось 50 гробниц бронзового века. Большинство захоронений датированы периодом с 2000 до 1600 до нашей эры. При этом все гробницы находятся в хорошем состоянии.

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