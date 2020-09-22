Ученые нашли неожиданное применение окуркам: хотят внедрить в Украине (фото)

В Украине хотят использовать окурки для строительства домов. Исследователи из университета Мельбурна королевского технологического университета в Австралии недавно опубликовали план использования сигарет в производстве кирпича. Бизнесмен и меценат Павел Фукс предложил внедрить подобную инициативу в Украине. Об этом предприниматель сообщил 21 сентября в своем канале в Telegram.

Как сообщается, ежегодно в мире выбрасывают 65 триллионов остатков сигарет, или около 18 миллиардов штук в день. Именно они являются самым распространенным видом мусора. Австралийские ученые обратили внимание на новую методику использования сигарет в производстве стройматериалов. Специалисты заявили, что окурки могут быть полезны в процессе изготовления глиняного кирпича. Разработанный ими план переработки сигарет предусматривает обязательную обработку окурков ультрафиолетовым светом. После очистки от бактерий и запаха их уже можно добавлять в глиняной основе вместе с водой и другими составляющими для производства.

Дома, построенные из кирпича из окурков, будут иметь более низкую теплопроводность. Это поможет снизить потребность в системах кондиционирования воздуха в помещениях.

Чтобы выполнить этот план, исследователи среди прочего предлагают устанавливать специальные контейнеры, чтобы упростить сбор окурков. Кроме того, они выступают за ужесточение наказания для курильщиков, которым наплевать на окружающую среду.

Предприниматель отмечает, что в Украине низкий уровень переработки мусора – всего 4% от общей суммы. В то время как в Европе некоторые страны добились возможности переработки пластика и других отходов на уровне 99%.

Соавтор исследования Аббас Мохаджерани с кирпичами, сделанными из окурков (фото: t.me/pavelfuks)

Напомним, что ранее Кабмин предложил приравнять электронные сигареты к обычным.

Также мы писали, что недавно учеными был назван самый вредный вид курения.