Кабмин предложил приравнять электронные сигареты к обычным

Фото: сигаретный киоск (Виталий Носач, РБК-Украина)

Электронные сигареты будут облагаться налогом на том же уровне, что и обычные

Кабинет министров предлагает включить для целей налогообложения табачные изделия для электрического нагрева в определение понятия "табачные изделия". Также предлагается урегулировать полномочия Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы по контролю за оборотом таких изделий.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законов Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (проект №4101).

Согласно проекту закона, предлагается такое определение для сбора акцизного налога:

"Табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТВЕН) с помощью подогревателя с электронным управлением - изделия с содержанием промышленно обработанного табака, которые не предназначены для курения, нюханья, сосания или жевания и используются для генерирования аэрозоля путем нагревания табака электрическим подогревателем с электронным управлением до температуры, при которой не происходит процесса горения (сгорания) изделия и выделения табачного дыма"

Напомним, Кабинет министров Украины предлагает уменьшить порог среднерыночной стоимости легковых автомобилей, которые являются объектом налогообложения транспортным налогом. Порог предлагается снизить с 375 до 200 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового года.

Отметим, Кабинет министров Украины предлагает завершить с 1 января 2021 года действие моратория на проведение документальных и фактических проверок бизнеса, который был введен на период карантина.