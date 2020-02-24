Ученые нашли лекарство, которое поможет тысячам украинцев

Новая молекула может стать лекарством от болезни Паркинсона (коллаж РБК-Украина)

Ученые сделали прорыв в лечении болезни Паркинсона

С лечением болезни Паркинсона миллионам людей сможет помочь молекула, разработанная учеными Хельсинкского университета в Финляндии.

Болезнь Паркинсона представляет собой прогрессирующее дегенеративное состояние, которое поражает центральную нервную систему. Чаще всего его симптомами становятся частичная или полная утрата моторики конечностей и их тремор. По исследованиям 2016 года, всего в мире живет около 7 млн людей с этим заболеванием, лекарства от которого еще не существует.

Исследователи постоянно ищут новые способы лечения, для этого они регулярно тестируют новые химические соединения. И вот недавно сотрудники финского университета разработали молекулу BT13, которая, по их мнению, обладает потенциалом для лечения болезни Паркинсона. Тестирование препарата на мышах показало, что препарат активно влияет на выработку мозгом гормона дофамина. Именно нехватка дофамина в теле больного и вызывает тремор.

Однако, у препарата есть и свои недостатки: его введение требует сложной хирургической процедуры, которая "доставит" молекулы прямо в мозг. Вместе с тем, BT13 станет настоящим прорывом в лечении болезни, считают ученые.

Отметим, что по данным доктора медицинских наук, профессора Ирины Карабань, в 2016 году частота встречаемости больных Паркинсоном в Украине составляла 133 человек на 100 тыс. населения. На сегодняшний день статистика не претерпела особых изменений в лучшую сторону.

Таким образом, благодаря разработке финских ученых уже вскоре тысячи украинцев смогут рассчитывать избавление от болезни Паркинсона или хотя бы некоторых симптомов заболевания.