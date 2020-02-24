Ученые назвали топ-9 продуктов, защищающих от рака и диабета

Продукты (иллюстративное фото: pixabay.com)

Ученые назвали продукты, которые помогут снизить вероятность заболеть онкологией или диабетом

Снижение высокого уровня сахара в крови является одним из главных условий в терапии и профилактике диабета, ожирения, рака. Добиться этого можно не только с помощью лекарственных средств, но и продуктов. Диетологи определили топ-9 самых эффективных продуктов, снижающих уровень сахара в крови.

Среди продуктов, позитивно влияющих на уровень сахара – авокадо, рыба, чеснок, вишня, листовая зелень, миндаль, цельные зерна, яйца, кофе. Об этом сообщает журнал Health and Human.

Авокадо. Относится к продуктам с низким гликемическим индексом, которые считаются лучшими защитниками от развития метаболического синдрома. Жиры в авокадо — полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты — усиливают чувство сытости во время еды, улучшают чувствительность организма к инсулину, уменьшают воспаление.

Рыба. Является отличным источником белка, который позволяет организму восстанавливать себя, не вызывая роста сахара в крови. Содержащиеся в продукте омега-3 жирные кислоты стимулируют выработку гормона адипонектина, повышающего чувствительность клеток к инсулину и снижающего развития полномасштабного диабета. Лучшие виды – семга, тунец, макрель, форель, палтус.

Чеснок. Продукт лишен углеводов, увеличивающих концентрацию глюкозы в организме. При употреблении натощак дает эффект снижения сахара в крови. Лук оказывает аналогичное влияние — вероятно, из-за действия вещества аллицина, присутствующего в овощах.

Вишня. Отличаясь низким гликемическим индексом, содержат соединение антоцианин, известное свойством предотвращать развитие диабета, ожирения.

Листовая зелень. Зеленые салаты, шпинат, листовая капуста (кейп), мангольд, зелень репы содержат большое количество клетчатки и питательных веществ. Два из них, магний и витамин А, оцениваются учеными как лучшие нутриенты в деле снижения уровня сахара.

Миндаль. Многие сорта орехов имеют низкий гликемический индекс и не вызывают колебаний глюкозы. Миндаль выделяют как один из лучших продуктов, поддерживающих в организме работу механизмов регуляции сахара. Было обнаружено, что его потребление ограничивает скачки глюкозы после еды.

Цельные зерна. Лучшие источники углеводов для диабетиков. Продукт медленно переваривается и помогает поддерживать стабильное содержание сахара, без роста. Особенно хороши цельный овес, перловка, киноа (лебеда).

Яйца. Загруженные белком, они имеют нулевой показатель гликемического индекса. По словам ученых, "для людей с диабетом или предиабетом яйца являются фантастически здоровым продуктом питания".

Кофе. Употребляемый без сахара и сливок, эффективно способствует снижению сахара в крови. Некоторые исследования показывают, что регулярное потребление кофе может снизить риск развития диабета 2 типа более чем на 10%.