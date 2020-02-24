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Вчені знайшли ліки, які допоможуть тисячам українців

STYLERЖиття    24.02.2020 - 13:00
Вчені знайшли ліки, які допоможуть тисячам українців
Нова молекула може стати ліками від хвороби Паркінсона (колаж РБК-Україна)

Вчені зробили прорив у лікуванні хвороби Паркінсона

З лікуванням хвороби Паркінсона мільйонам людей зможе допомогти молекула, розроблена вченими Гельсінського університету у Фінляндії.

Хвороба Паркінсона являє собою прогресуючий дегенеративний стан, який вражає центральну нервову систему. Найчастіше його симптомами стають часткова або повна втрата моторики кінцівок та їх тремор. За дослідженнями 2016 року, всього в світі живе близько 7 млн людей із цим захворюванням, ліків від якого ще не існує.

Дослідники постійно шукають нові способи лікування, для цього вони регулярно тестують нові хімічні сполуки. І ось нещодавно співробітники фінського університету розробили молекулу BT13, яка, на їхню думку, володіє потенціалом для лікування хвороби Паркінсона. Тестування препарату на мишах показало, що препарат активно впливає на вироблення мозком гормону дофаміну. Саме брак дофаміну в тілі хворого і викликає тремор.

Однак, у препарату є й свої недоліки: його запровадження вимагає складної хірургічної процедури, яка "доставить" молекули прямо в мозок. Разом з тим, BT13 стане справжнім проривом у лікуванні хвороби, вважають вчені.

Зазначимо, що за даними доктора медичних наук, професора Ірини Карабань, в 2016 році на 100 тисяч громадян України припадало 133 особи, хворих на Паркінсона. На сьогоднішній день статистика не зазнала особливих змін в кращу сторону.

Таким чином, завдяки розробці фінських вчених вже незабаром тисячі українців зможуть розраховувати на позбавлення від хвороби Паркінсона або хоча б деяких симптомів цього захворювання.

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