Британский дизайнер разработала одежду с уникальным принтом для людей с болезнью Паркинсона (фото)

Коллекция "Reset clothing" (фото: dezeen.com)

Дизайнер разработала уникальный принт, который "расслабляет мозг"

Выпускница Лондонского колледжа моды, британский дизайнер Моника Дугар (Monika Dugar) представила коллекцию уникальной одежды, разработанную специально для людей, страдающих от болезни Паркинсона. Серия практичных нарядов продумана до мелочей. Даже полоски разной цветовой тональности — не просто эстетическая задумка. Предполагается, что такой ход позволит “расслабить мозг” и снять нервное напряжение у людей с болезнью Паркинсона.

Однако предыстория создания этой коллекции весьма печальна. Моника Дугар как раз обдумывала концепт своего выпускного проекта, когда узнала, что ее отцу поставили страшный диагноз. Молодая дизайнер направила все свои силы на новую социально важную идею — линию одежды “RESET”.

Адаптивная одежда позволяет людям с ограниченной подвижностью быстро и, главное, самостоятельно одеться. В различных элементах гардероба отсутствуют молнии и пуговицы — все держится на более удобных “липучках” и даже магнитах. Кстати, дизайн текстильных застежек также визуально декорирован подсказками, которые “помогают” быстро справиться с растегиванием и застегиванием одежды.

Некоторые предметы также имеют несколько широких карманов, расположенных под разными углами, чтобы обеспечить доступ людям с различными потребностями.

Отдельного внимания заслуживает серьезный подход дизайнера к выбору цветовой гаммы и принта в виде горизонтальных полосок. Дугар изучила исследование, в котором рассматривалось влияние параллельных линий на восприятие человеком поверхностей. В частности исследование касалось модернизации пешеходных зон на проезжей части. В этом исследовании говорилось, что паттерн должен быть динамическим — должна двигаться либо поверхность, либо наблюдатель — чтобы достичь желаемой “перезагрузки” мозга. Дугар удалось воспроизвести эффект движения через оптический обман. Декоративные полосы на одежде позволят людям с болезнью Паркинсона немного расслабиться, что уменьшит непроизвольную дрожь в руках.

Еще одна особенность коллекции Reset — это цвета и фасоны, которые Дугар называет “классическими, но современными”. Дизайнер акцентирует внимание, что одежду она продумывала также и для молодого поколения. По словам Моники, большинство пациентов с болезнью Паркинсона старше 60 лет. Поэтому одежда и гаджеты приспособлены именно для людей старшего возраста. Но в то же время “Паркинсон” может затронуть и людей в возрасте до 29 лет! И как раз их потребности практически упускаются из виду.

“Одежда Reset — это новый подход к восприятию и трансформации адаптивной одежды для людей с ограниченными возможностями. Современная мода должна становиться все более инклюзивной и учитывать потребности всех людей”, — призывает дизайнер.

Напомним, ранее американский дизайнер Люси Макрэй создала "чудо-одежду" на случай диджитал-апокалипсиса.