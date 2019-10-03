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Ученые нашли источник средневековой чумы: "черная смерть" пришла из России

STYLERЖизнь    03.10.2019 - 22:11
Ученые нашли источник средневековой чумы: "черная смерть" пришла из России
Россию назвали источником чумы (коллаж: РБК-Украина)

В России нашли бактерию, которая породила штамм смертельной чумы

Росиию назвали источником чумы - "черной смерти", от которой в свое время умерла половина населения Европы. Западные ученые даже назвали город, где и появился смертельный штамм, вызвавший страшную пандемию.

Команда, состоящая из ученых со всего мира, долгое время занималась исследованиями - им удалось воссоздать своеобразное "генеалогическое дерево" страшной бактерии. Об этом пишет Science Alert ссылаясь на отчет, опубликованный в журнале Nature Communications.

Исследователи изучали останки зараженных людей из разных стран и след привел их на территорию современной РФ.

"Эти данные указывают на проникновение Y. pestis - чумной палочки - в Европу через восток", - утверждает архегенетик Мария Спиру из Института Макса Планка.

Ученая говорит, что некий штамм стал своеобразным "предком" бактерий, которые и вызвали пандемию "черной смерти". И обнаружили эту "прабактерию" в татарстанском городе Лаишево в российском Поволжье.

Тем не менее, ученые говорят, что подобные выводы ограничены количеством останков для исследования. И вполне верятно, что у этого штамма чумы был более древний "предок" в другом месте.

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