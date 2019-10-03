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Вчені знайшли джерело середньовічної чуми: "чорна смерть" прийшла з Росії

STYLERЖиття    03.10.2019 - 22:11
Вчені знайшли джерело середньовічної чуми: "чорна смерть" прийшла з Росії
Росію назвали джерелом чуми (колаж: РБК-Україна)

У Росії знайшли бактерію, яка породила штам смертельної чуми

Росію назвали джерелом чуми - "чорної смерті", від якої свого часу померла половина населення Європи. Західні вчені навіть назвали місто, де і з'явився смертельний штам, що викликав страшну пандемію.

Команда, що складається з учених зі всього світу, довгий час займалася дослідженнями - їм вдалося відтворити своєрідне "генеалогічне дерево" страшної бактерії. Про це пише Science Alert посилаючись на звіт, опублікований в журналі Nature Communications.

Дослідники вивчали останки заражених людей з різних країн і слід привів їх на територію сучасної РФ.

"Ці дані вказують на проникнення Y. pestis - чумної палички - в Європу через схід", - стверджує архегенетик Марія Спіру з Інституту Макса Планка.

Вчений говорить, що якийсь штам став своєрідним "предком" бактерій, які і викликали пандемію "чорної смерті". І виявили цю "прабактерію" в татарстанському місті Лаїшево в російському Поволжі.

Тим не менш, вчені говорять, що подібні висновки обмежені кількістю останків для дослідження. І цілком ймовірно, що у цього штаму чуми був більш стародавній "предок" в іншому місці.

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