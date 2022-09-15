Ученые изобрели пластырь, которым можно делать татуировки за считанные минуты: как он выглядит

Как известно, татуировка-удовольствие дорогое и довольно мучительное. Нанесение одного рисунка на кожу занимает несколько часов, его делают с помощью многократного прокалывания верхнего слоя кожи острой иглой.

Ученые из Технологического института Джорджии в Атланте создали уникальный метод нанесения татуировок на кожу с помощью пластырей, покрытых крошечными иглами.

Ученые разработали пластырь, с помощью которого можно сделать татуировку (cell.com/iscience)

Отмечается, что изначально пластырь разработали с медицинской целью. Планировалось, что медики смогут использовать пластыри для маскировки шрамов.

Однако эта разработка подходит не только для медицинских целей, она вполне может быть применена для создания татуировок и даже своеобразных "чипов" для животных.

Как нанести татуировку

По словам одного из разработчиков Марка Праусница, для нанесения татуировки достаточно наклеить пластырь - иглы растворяются под кожей, не вызвав кровотечений.

Ученые уверяют, что иглы на пластыре размером всего с песчинку, а потому не вызовут боли. В результате через несколько минут татуировка может появиться на коже.

Исследователи отмечают, что в пластырях могут быть использованы чернила разного цвета и даже прозрачные, которые видны только под ультрафиолетом. Так человек сможет показывать свои татуировки лишь тогда, когда сам посчитает нужным.

Ученые разработали пластырь, с помощью которого можно сделать татуировку (cell.com/iscience)

Кстати, предполагается, что пластыри появятся в массовой продаже - они смогут быть разных форм и размеров, содержать различные рисунки и даже быть разработаны по персональному дизайну.

В частности, по предварительным подсчетам небольшой пластырь размером несколько сантиметров обойдется меньше чем в один доллар.

Ученые отмечают, что такие пластыри скорее разработаны для людей, которые не хотят тратить огромные деньги и без боли получить татуировку.

Ученые разработали пластырь, с помощью которого можно сделать татуировку (cell.com/iscience)