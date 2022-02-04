Прочнее металла: ученые создали уникальный материал для защиты телефонов

Ученые Массачусетского технологического института создали материал, который прочнее стали и легок, как пластик. Это удалось сделать благодаря процессу полимеризации в двух измерениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Nature .

Материал получил название 2DPA-1. Его можно производить в большом количестве и использовать как прочное покрытие для автомобильных деталей, или экранов мобильных телефонов. Также он может быть полезным при строительстве мостов и зданий. Ученые уже подали заявки на патенты.

Полимеры, которые состоят из мономеров, способны приобретать необходимую им форму путем литья под давлением. Долгое время ученые были убеждены в том, что если бы полимеры заставить расти лишь в одной плоскости - это позволило бы создавать чрезвычайно прочные материалы, однако мономеры упорно росли во всех направлениях.

Ученые Массачусетского технологического института нашли способ, который позволял создавать двумерный лист - полиарамиды. Мономеры растут в двух измерениях, образуя диски, способные накладываться друг на друга благодаря водородным связям.

"Он самособирается в растворе, и после того, как мы синтезируем материал, можно легко наносить методом центрифугирования тонкие пленки, которые имеют чрезвычайную прочность", - подчеркнул один из исследователей.