Ученые дали тревожный прогноз по изменению климата в Украине: могут вымереть люди

"Это будет уничтожать сельское хозяйство, биоразнообразие. И это может привести к вымиранию людей на этой территории. Вы знаете, что в Европе жара убила уже десятки тысяч человек", - рассказал эксперт.

Он также подчеркнул, что с каждым годом количество чрезвычайных погодных явлений увеличивается и это вредит как людям, так и животным.

Но люди могут изменить это. И первое, что можно сделать - это использовать возобновляемые источники энергии. Также можно полностью отказаться от ископаемого топлива.

Ученый пояснил, в ближайшие 20 лет человечество может отказаться от бензина и использовать электромобили. Также люди учатся экономить энергию.

Биолог также рассказал, что в США отказываются от ископаемого топлива и повсеместно переходят к ветряной и солнечной энергии. При этом "Зеленая энергия" становится более дешевой. Также Пимм призвал заботиться о природе и не загрязнять ее.