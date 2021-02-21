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Ученые дали тревожный прогноз по изменению климата в Украине: могут вымереть люди

Автор: Styler

Украина очень уязвима для атмосферных явлений, которые вызывают глобальное потепление. С каждым годом лето по всей стране будет становиться все жарче и засушливее. Это пагубно скажется в первую очередь на сельском хозяйстве.

Об этом рассказал известный биолог Стюарт Пімм, сообщает "Апостроф".

"Это будет уничтожать сельское хозяйство, биоразнообразие. И это может привести к вымиранию людей на этой территории. Вы знаете, что в Европе жара убила уже десятки тысяч человек", - рассказал эксперт.

Он также подчеркнул, что с каждым годом количество чрезвычайных погодных явлений увеличивается и это вредит как людям, так и животным.

Но люди могут изменить это. И первое, что можно сделать - это использовать возобновляемые источники энергии. Также можно полностью отказаться от ископаемого топлива.

Ученый пояснил, в ближайшие 20 лет человечество может отказаться от бензина и использовать электромобили. Также люди учатся экономить энергию.

Биолог также рассказал, что в США отказываются от ископаемого топлива и повсеместно переходят к ветряной и солнечной энергии. При этом "Зеленая энергия" становится более дешевой. Также Пимм призвал заботиться о природе и не загрязнять ее.

Напомним, украинские полярники показали аномалию в Антарктиде.

Ранее Билл Гейтс назвал новые угрозы для человечества, среди которых есть климатические изменения.

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